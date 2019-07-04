Пассивный алкоголизм тоже очень опасен

Каждый пятый американец страдает из-за алкогольного пристрастия других людей. К такому выводу пришли исследователи из США.Все мы хорошо знаем об опасностях пассивного курения, то есть вдыхания табачного дыма, который выдыхают находящиеся рядом с нами курильщики. Известно, что пассивное курение также увеличивает риск развития рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний. Оказывается, опасность для здоровья представляет и пассивный алкоголизм, то есть нахождение рядом с людьми, злоупотребляющими спиртными напитками. Опубликованное в США исследование показало, что только в Америке 53 млн человек страдают от того, что их близкие употребляют алкогольные напитки в избыточном количестве. К сожалению, в России это число может быть ещё выше, и нашим соотечественникам данная проблема известна очень хорошо.Жертвы так называемого пассивного алкоголизма могут сталкиваться с физическим и эмоциональным насилием, часто они испытывают серьезные финансовые затруднения, а иногда их личные вещи просто продаются для того, чтобы добыть деньги на покупку спиртного. Причем речь может идти как о пассивном алкоголизме в семьях, так и у случайных людей. К примеру, мужчины часто сталкиваются с пассивным алкоголизмом именно от незнакомцев, когда выпившие люди в каких-либо публичных местах устраивают скандалы или драки. Женщины чаще страдают от пассивного алкоголизма своих близких вроде мужей, братьев или сыновей.Авторы исследования полагают, что количество жертв пассивного алкоголизма во многих странах мира сильно недооценивается, и их значительно больше, чем многим кажется. Физическая агрессия является одним из самых главных и опасных проявлений этого явления.