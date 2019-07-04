Медики рассказали, что категорически нельзя есть на завтрак

Очень часто люди не задумываются о том, с чего начинается их день.Завтрак — самый важный прием пищи человека в течении дня. Многие даже не интересуются о том, какой непоправимый вред могут нанести «неправильные» продукты на завтрак, или, наоборот, какую пользу принесет верно выбранное блюдо.Хлопья — самый распространенный и любимый завтрак многих. Люди ошибочно думают, что этот продукт достаточно просто залить молоком, йогуртом или соком, чтобы получить питательное и полезное блюдо. Однако не все знают, что с приемом такого завтрака резко увеличится уровень сахара в крови, и, уже скоро вновь вернется чувство голода.Очень часто утром принимают свежевыжатый сок, но пользы от напитка в такое время суток совсем нет. Дело в том, что прием сока натощак может вызвать существенные проблемы с пищеварительной системой. Например, со временем человеку при таком завтраке гарантированы гастрит, язва, развитие пищевой аллергии. Поэтому желательно сначала плотно позавтракать, а затем принимать соки из свежих фруктов или смузи из цитрусовых.Все знают, что бананы крайне питательны. Но в качестве завтрака их принимать не рекомендуется. В этом продукте очень много магния, что даст серьёзную нагрузку на сердце и не будет полезно для здоровья.00:00% Буффер00:17 / 01:01Копировать видео ссылкуПроиграть / ОстановитьВыключить / Включить звукСообщить о проблемеЯзыкMox плеерТворог, кефир, йогурты уже давно считаются залогом здорового и полезного завтрака. Но это совсем не так. На самом деле их идеально употреблять не на голодный желудок: например, на второй завтрак или вечером. Соляная кислота, которая вырабатывается за ночь, расщепит все полезные бактерии из этих продуктов. Поэтому пользы от них не будет совершенно.Есть ряд овощей, которые станут просто небезопасным завтраком. К ним относится зелень, помидоры, огурцы. Но в них высок уровень содержания кислот, что может вызвать изжогу, вздутие, а при регулярном и чрезмерном их употреблении может быть причиной язвы желудка.Яичница с беконом тоже очень популярен в качестве завтрака. Однако продукты обладают чрезмерной жирностью, что при слишком частом и большом употреблении может вызвать набор лишнего веса. К тому же красное жареное мясо натощак способно вызвать рак поджелудочной железы.