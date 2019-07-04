Эксперт по нейрофизиологии рассказал, почему возникает зевота

Этот процесс связан с мозговой терморегуляцией.Специалист-нейрофизиолог, руководитель лаборатории адаптивного поведения и восприятия Политехнического института штата Нью-Йорк Эндрю Гэллап доказывает, что зевота может указывать на перегревание человеческого мозга. Чтобы помочь мозгу охладиться, организм включает механизм зевков.Ученый провел эксперимент, во время которого ко лбу участников прикладывали пакеты со льдом или с горячей водой. Оказалось, что холодные примочки ко лбу действовали как средство прекращения зевоты – участники с охлажденными таким образом головами переставали зевать, даже сталкиваясь с феноменом «заразности зевания», то есть, видя, как зевает кто-то рядом. При нагревании лба, напротив, зевота у людей становилась интенсивнее.00:00% Буффер00:20 / 01:01Копировать видео ссылкуПроиграть / ОстановитьВыключить / Включить звукСообщить о проблемеЯзыкMox плеерНа следующем этапе эксперимент с горячими и холодными примочками повторился, но при этом также у участников температура мозга измерялась при помощи чувствительной техники. Это испытание подтвердило наличие связи между температурой мозга и частотой зевания.Отметим, что самым распространенным объяснением возникновения зевания на сегодня является теория о дефиците кислорода. Она предполагает, что желание сделать зевок у человека возникает как попытка организма вдохнуть таким образом больше воздуха и кислорода, восполнив его нехватку.