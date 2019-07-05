Врачи рассказали, кому особенно полезно есть смородину
Врачи отмечают, что смородина — источник витаминов. Ягоды улучшают аппетит, полезны при гастритах с пониженной кислотностью и заболеваниях кишечника. Смородина полезна не только в свежем виде, а также хорошо пить сок и отвар из ягод.
В пищу употребляют и свежие, и сушеные плоды черной смородины. Сушат также листья и в некоторых случаях почки- собирают их в июле — августе, созревшие ягоды собирают по утрам, дождавшись, чтобы они обсохли от росы, или ближе к вечеру.
Листья черной смородины — клондайк витамина С. Кроме того, они содержат магний, серебро, марганец, серу, медь, свинец, эфирное масло и обладают фитонцидными свойствами.
Также принимают в виде тонизирующего, кровоочистительного, кроветворного, противовоспалительного, мочегонного и потогонного средства при простудных заболеваниях, кашле, бронхите, коклюше, известны и способности улучшать обмен веществ, расширять сосуды. Ее замораживают на зиму, варят варенье, компоты.
Запрещено употреблять смородину при повышенной кислотности желудка, гиперацидных гастритах, язве желудка, тромбофлебите.
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