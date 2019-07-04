Назван напиток, который полезно пить в жару

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Многие не знают, что именно чай спасает от жары.Если вы умираете от жары, не спешите покупать лимонад со льдом – охладиться тебе поможет другой, совершенно неожиданный напиток.В привычном нашем понимании, чай – это абсолютно осенний или же зимний напиток, к которому как нельзя лучше подходят дождь за окном, теплый плед и несколько сезонов крутого сериала от Netflix или HBO подряд. Однако, как утверждают эксперты, летом чай тоже может спасти, но уже не холода, а от жары.Все работает очень просто: у нас на языке есть рецепторы, которые получают информацию извне и передают ее в мозг. Когда ты пьешь горячее, мозг получает сигнал о том, что организм необходимо срочно охладить, и, соответственно, стимулирует активное потоотделение, за счет которого происходит охлаждение организма.00:00% Буффер00:19 / 01:01Копировать видео ссылкуПроиграть / ОстановитьВыключить / Включить звукСообщить о проблемеЯзыкMox плеерТаким методом охлаждения в жару пользуются, в частности, в Средней Азии, где выпить несколько чашечек зеленого чая в жаркий летний день – просто обязательный ритуал. Холодные же напитки, тем временем, мало того, что не помогают охладиться, так еще и из-за разницы температуры тела и самого напитка могут спровоцировать у тебя простуду.Впрочем, есть несколько советов, которых нужно придерживаться, если вы решите охлаждаться в жару с помощью чая: не забывайте в течение дня пить достаточно чистой воды комнатной температуры, чтобы восполнять запас потерянной с потом жидкости; не пытайтесь повысить потоотделение, укутавшись с чашкой чая в плед – так вы можете заработать перегрев или тепловой удар.