Врачи назвали риски от употребления мороженого

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Если вы часто будете есть мороженое даже в жару, есть шанс заболеть.Врачи рассказали, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть, если есть холодное мороженое в жару. Перепады температуры могут спровоцировать ОРЗ и простуду.В жаркую летнюю погоду люди стараются охлаждаться, отчего нередко подрывают здоровье. Наиболее опасными в таких случаях являются кондиционеры, но врачи советуют также аккуратнее употреблять мороженое, поскольку при повышенной температуре воздуха холодный продукт может негативно сказаться на здоровье.00:00% Буффер00:17 / 01:01Копировать видео ссылкуПроиграть / ОстановитьВыключить / Включить звукСообщить о проблемеЯзыкMox плеерЛюди стараются съесть продукт сразу же после приобретения, когда он ещё не нагрелся и не начал таять, но разгорячённая гортань и дыхательные путь в таком случае получают термический стресс, и это нередко приводит к возникновению ОРЗ и простудных заболеваний, рассказал Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению.Такой же эффект происходит и при употреблении сильно охлаждённых, и особенно газированных напитков. Специалист советует утолять жажду едва охлаждённой водой и пить её маленькими глотками. Также подходят морс, чай и компот, а вот кофе и молочные коктейли не лучший выбор.