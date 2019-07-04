Названы привычки, помогающие продлить молодость

Эксперт поделилась важными советами.Диетолог Елена Кален рассказала, что нужно делать, чтобы как можно дольше сохранить молодость и цветущий внешний вид. Сначала она назвала привычки, которыми следует обзавестись, чтобы выглядеть моложе. Теперь же эксперт перечислила на своей странице в Instagram от чего следует отказаться, чтобы не выглядеть старше своих лет.В первую очередь, избавьтесь от вредных привычек. Курение и алкоголь быстро приводят к старению и оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Также пагубные привычки повышают риск развития рака.Желательно снизить употребление сахара и фаст-фуда. Поскольку в сахаре содержатся пустые калории, которые не приносят полезных витаминов в организм. А в фаст-фуде высокое содержание трансжиров. Его употребление негативно влияет на работу ЖКТ.От длительного пребывания на солнце. Слишком интенсивный загар старит. Долгое пребывание на солнце может привести к обмороку или солнечному удару.00:00% Буффер00:23 / 01:01Копировать видео ссылкуПроиграть / ОстановитьВыключить / Включить звукСообщить о проблемеЯзыкMox плеерЕсли вы хотите с радостью каждый раз смотреть в зеркало, любоваться своим отражением, преобразить свое тело, наслаждаться своей легкостью и изяществом — следуйте перечисленным рекомендациям.Также она отметила, как можно восстановить жизненные силы и выглядеть лучше и свежее.Некоторым людям помогает восстановить жизненные силы новые увлечения и общения с близкими людьми. Другим, наоборот, нравится провести несколько дней в одиночестве или уехать подальше от города.Общие рекомендации по восстановлению:Качественный сон и отдыхМедитативные практикиИзбегание общения с токсичными людьмиОчистка пространства вокруг себяЗдоровое и сбалансированное питаниеВсегда проще предотвратить, чем потом лечить. Чтобы не пришлось долго восстанавливаться, старайтесь прислушиваться к потребностям своей личности и вовремя их удовлетворять.