Медики подсказали, как избежать «женской» онкологии

Важно заниматься спортом.У тех женщин, которые отдают физической активности хотя бы 30 минут в день, гораздо реже проявляются онкологические заболевания матки, утверждают ученые.Исследование, проведенное специалистами из Йельской школы общественного здравоохранения в США, показало, что для защищенности от развития раковых опухолей женщинам надо оставаться физически активными на протяжении всей жизни. Ученые установили корреляцию между количеством физической активности и риском возникновения рака матки. По их словам, достаточно эффективную защиту от развития этого заболевания обеспечивают 150 минут активности в неделю – по 30 минут каждый рабочий день.00:00% Буффер00:16 / 01:01Копировать видео ссылкуПроиграть / ОстановитьВыключить / Включить звукСообщить о проблемеЯзыкMox плеерОбъектом изучения в их работе стали 668 женщин, которым был диагностирован рак внутренней слизистой матки, и столько же здоровых женщин. Изучив особенности жизни всех участниц, специалисты сделали вывод о том, что 150 и более минут физической активности в неделю позволяют сократить рака матки на 34% для всей женской популяции.При этом ученые констатировали, что индекс массы тела влияет на то, как сказывается на женском здоровье эффект от привычки двигаться. У стройных женщин с ИМТ менее 25 единиц, движение в объеме 30 минут и более в день способствовало двойному снижению риска рака матки, то есть, на 73% процента. Полные, но поддерживающие этот уровень физической активности женщины уменьшали свой риск рака матки на 52%.