Этот доступный продукт быстро снижает давление
Специалисты из американского университета Пердью на основании исследования пришли к поразительному выводу, обнаружив доступный продукт, который снижает повышенное артериальное давление за короткий срок.
Кроме того, данный продукт помогает держать артериальное давление под контролем на длительный период.
В эксперименте приняли участие сто пятьдесят добровольцев с повышенным артериальным давлением. Им было предложено включить в свой утренний рацион арахис с добавление меда, пряностей и соли. По истечении трех месяцев регулярного приема данного продукта у испытуемых наблюдалось значительное снижение повышенного артериального давления. При этом исследователи были удивлены тому факту, что арахис с добавлением соли и без соли действовал лучше, чем орех с другими добавками. Этот факт делает удивительным тот момент, что соль ранее считалась основным виновником возникновения гипертонии.
Исследователи полагают, что это связано с присутствием большого количества аргинина в данном продукте, который способствует выработке организмом оксида азота, ведущего к снижению повышенного артериального давления.
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