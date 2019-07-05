Этот доступный продукт быстро снижает давление

Эффект действует долго.Специалисты из американского университета Пердью на основании исследования пришли к поразительному выводу, обнаружив доступный продукт, который снижает повышенное артериальное давление за короткий срок.Кроме того, данный продукт помогает держать артериальное давление под контролем на длительный период.В эксперименте приняли участие сто пятьдесят добровольцев с повышенным артериальным давлением. Им было предложено включить в свой утренний рацион арахис с добавление меда, пряностей и соли. По истечении трех месяцев регулярного приема данного продукта у испытуемых наблюдалось значительное снижение повышенного артериального давления. При этом исследователи были удивлены тому факту, что арахис с добавлением соли и без соли действовал лучше, чем орех с другими добавками. Этот факт делает удивительным тот момент, что соль ранее считалась основным виновником возникновения гипертонии.Исследователи полагают, что это связано с присутствием большого количества аргинина в данном продукте, который способствует выработке организмом оксида азота, ведущего к снижению повышенного артериального давления.