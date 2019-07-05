Медики назвали новый признак проблем с сердцем

Что свидетельствует об аномалиях.Специалисты Американкой кардиологической ассоциации установили новый признак, который может указывать на проблемы с сердцем.В опубликованном докладе отмечается, что повышенный уровень кальция в коронарных сосудах – это важный показатель, который говорит о структурных аномалиях в сердце.Учёными было проведено исследование, в рамках которого изучался уровень содержания кальция в коронарных сосудах. В нём приняли участие около 2 500 человек. Добровольцам сделали компьютерную томографию, установили уровень кальция в коронарных сосудах, а затем вновь проверили его через 15 и 25 лет.Исследование показало, что уровень коронарного кальция связан с давлением и уровнем холестерина. Чем больше кальция в коронарных сосудах, тем выше давление и холестерин. Кроме того, коронарный кальций оказывал влияние на возникновение сахарного диабета. В связи с этим уровень кальция в коронарных сосудах может быть важным маркером, который указывает на структурные аномалии в сердце.Отмечается, что бляшки из кальция помимо всего прочего накапливают жир и холестерин. Данные отложения могут вызывать атеросклероз и различные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Авторы исследования подчёркивают, что контроль за факторами риска крайне важно начинать в раннем возрасте, поскольку чем больше времени пройдёт, тем сложнее будет повлиять на ситуацию.