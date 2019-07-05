Врачи рассказали, как электронные сигареты влияют на легкие

Электронные сигареты вредны для легких, считают ученые.После исследований выяснилось, что в результате применения электронных сигарет меняется имунная система клеток легких.Сан-Франциско стал первым городом США, который запретил продажу электронных сигарет, пишет ВВС.Тем не менее, в Великобритании они используются NHS, чтобы помочь курильщикам бросить курить.Они работают, нагревая жидкость, которая обычно содержит никотин, пропиленгликоль и / или растительный глицерин, и ароматизаторы.Пользователи вдыхают производимый пар, который содержит никотин — вызывающий привыкание.Никотин относительно безвреден, по сравнению со многими ядовитыми химическими веществами, содержащимися в табачном дыме, такими как смола и угарный газ.Никотин не вызывает рак — в отличие от табака в обычных сигаретах, который ежегодно убивает тысячи курильщиков.Вот почему ГЗС в течение многих лет применяет никотин-заместительную терапию, чтобы помочь людям бросить курить. Жидкость и пар в электронных сигаретах могут содержать некоторые потенциально опасные химические вещества, также содержащиеся в сигаретном дыме, но на гораздо более низких уровнях.