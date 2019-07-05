Врачи объяснили, почему нельзя спать с домашними животными

Известно, что домашние животные переносят много опасных инфекций. Но все ли настолько плохо?

Даже самые милые на вид котята на самом деле являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, и многих других опасных заболеваний — токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза, туляремии.

Кстати, токсоплазма, попав в человеческий организм, на 50% повышает риск развития шизофрении, а в редких случаях приводит к слепоте. Особенно опасен кошачий паразит для детей и взрослых с ослабленным иммунитетом.

Еще одна болезнь, которую можно подцепить от кошки, — фелиноз, который развивается от попадания в раны, оставленные кошачьими когтями, бактерий Bartonella henselae. Через повреждения на коже инфекция попадает в ближайшие лимфатические узлы, а затем – в кровь, что приводит к увеличению и уплотнению лимфоузлов, образованию папул и язв по телу.

Поэтому несколько раз хорошо подумай, прежде чем разрешать питомцу спать с тобой в одной постели.
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