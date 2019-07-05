Врачи объяснили, почему нельзя спать с домашними животными
Даже самые милые на вид котята на самом деле являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, и многих других опасных заболеваний — токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза, туляремии.
Кстати, токсоплазма, попав в человеческий организм, на 50% повышает риск развития шизофрении, а в редких случаях приводит к слепоте. Особенно опасен кошачий паразит для детей и взрослых с ослабленным иммунитетом.
Еще одна болезнь, которую можно подцепить от кошки, — фелиноз, который развивается от попадания в раны, оставленные кошачьими когтями, бактерий Bartonella henselae. Через повреждения на коже инфекция попадает в ближайшие лимфатические узлы, а затем – в кровь, что приводит к увеличению и уплотнению лимфоузлов, образованию папул и язв по телу.
Поэтому несколько раз хорошо подумай, прежде чем разрешать питомцу спать с тобой в одной постели.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил klava в категорию Разное
Добавить комментарий