Врачи объяснили, почему нельзя спать с домашними животными

Известно, что домашние животные переносят много опасных инфекций. Но все ли настолько плохо?Даже самые милые на вид котята на самом деле являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, и многих других опасных заболеваний — токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза, туляремии.Кстати, токсоплазма, попав в человеческий организм, на 50% повышает риск развития шизофрении, а в редких случаях приводит к слепоте. Особенно опасен кошачий паразит для детей и взрослых с ослабленным иммунитетом.Еще одна болезнь, которую можно подцепить от кошки, — фелиноз, который развивается от попадания в раны, оставленные кошачьими когтями, бактерий Bartonella henselae. Через повреждения на коже инфекция попадает в ближайшие лимфатические узлы, а затем – в кровь, что приводит к увеличению и уплотнению лимфоузлов, образованию папул и язв по телу.Поэтому несколько раз хорошо подумай, прежде чем разрешать питомцу спать с тобой в одной постели.