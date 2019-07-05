Врачи рассказали, в чем опасность арбузов
Покупка арбуза в начале июле — сродни игре в лотерею. Нет никакой гарантии, что купленная тобой ягода будет такой же полезной, как и вкусной.
Дело в том, что при выращивании арбуза в парниках используется большое количество минеральных удобрений, а во время роста и созревания их обрабатывают химикатами, предназначенными для уничтожения сорняков и вредителей. Здоровье после употребления такого продукта может оказаться подорванным.
Проникающие в арбуз химикаты вызывают общую слабость, головокружение, головную боль, тошноту, рвоту, а также способны привести к нарушениям в работе эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем.
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Добавил sigivigi в категорию Гастроэнтерология
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