Диетологи объяснили, кому категорически нельзя есть грейпфрут

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Грейпфрут — полезный и богатый витаминами цитрусовый.Он повышает иммунитет. Однако существует целый ряд противопоказаний к его употреблению.Опасно выпивать грейпфрутовый сок натощак, ведь это может пагубно повлиять на слизистую желудка и кишечника. Сок грейпфрута у таких людей способен вызвать сильные болезненные ощущения в желудке, что обусловлено воспалением слизистой желудка и кишечника.Употребление грейпфрута стоит избегать при обострении желудочно-кишечных заболеваний.Не стоит есть этот фрукт людям с повышенной кислотностью желудка.Грейпфрут разрушает эмаль из-за содержащихся в нем кислот. Таким образом грейпфрут провоцирует развитие кариеса. Минимизировать данное деструктивное воздействие возможно только при полоскании зубов каждый раз после употребления грейпфрута в пищу.Грейпфрут что совершенно несовместим со многими лекарственными средствами, поэтому после приема лекарства в течение длительного времени стоит избегать употребления грейпфрута. При взаимодействии сока грейпфрута с некоторыми видами лекарств возможны серьезные последствия, угрожающие жизни человека.