Врачи рассказали, кому нельзя есть дыню

На прилавках магазинов и рынков все чаще появляются дыни.Они богаты витаминами и железом. Однако, не смотря на все полезные свойства этого продукта, есть ряд противопоказаний к ее употреблению.Так, есть дыню не рекомендуется при: сахарном диабете, при воспалительных и инфекционных заболеваниях желудка и кишечника, а также ее нельзя есть кормящим женщинам, чтобы уберечь ребенка от расстройства стула.Полезные свойства дыниВ дыне сконцентрирован большой объем железа, так что для тех, у кого есть проблемы с кроветворением, эта бахчевая культура идеально подходит.• Большинство витаминов, которые есть в дыне, нужны нам для поддержания работы сердца и нервной системы.• Дыня благодаря всем своим полезным свойствам вступает в борьбу с вирусами и бактериями, отсюда появляется защита иммунной системы организма.