Медики рассказали, в чем польза помидоров

Раскрыта неожиданная польза помидоров.Томаты – это не только сочная мякоть и приятный вкус, которые делают их идеальным компонентом разных блюд, но и множество преимуществ для здоровья.Несмотря на свои небольшие размеры, помидоры являются богатым источником витаминов и минералов, которые связаны с более низкой частотой инсультов.В этих ягодах содержится витамин К, который необходим для свертывания крови и заживления ран.Красный, а также желтый и оранжевый, цвет обеспечивают каратиноиды – вещества, которые важны для хорошего зрения. Кроме того, они могут помочь защитить нас от рака кожи, уменьшая вред ультрафиолета.Не менее важным компонентом является ликопин. Это очень мощный актиоксидант, который особенно эффективен в поддержании здоровья костей и снижении артериального давления.