Медики объяснили, в чем польза томатного сока

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Полезные свойства томатного сока обусловлены его богатым витаминно-минеральным составом.Сок помидоров содержит витамин А, В, С, Е, РР, а также минеральные вещества, такие как кальций, магний, йод медь, цинк и многие другие. Японские ученые провели эксперимент, в котором попросили почти 500 человек разного возраста пить томатный сок.Отмечается, что сок, который пили участники эксперимента, был несоленым. Также, они вели дневники, в которых записывали все изменения состояния своего здоровья. Почти у всех участников исследования снизилось артериальное давление.Спустя четыре недели ученые изучили дневники участников исследования, а также проверили состояние их здоровья. У 94% добровольцев, у которых имелся диагноз гипертония или предгипертония, было отмечено снижение уровня артериального давления. У половины участников снизился уровень холестерина в крови.Как считают специалисты, этот оздоровительный эффект связан с высоким содержанием ликпопина –каротиноидного пигмента, который является сильным антиоксидантом. Ранее другие исследования показывали, что действие ликопина усиливается за счет содержания в помидорах витаминов А, Е, С. Тогда ученые пришли к выводу, что эффективнее всего употреблять цельные томаты, томатную пасту или сок.