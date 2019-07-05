Эксперты рассказали, как похудеть за 10 минут

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Красивая фигура — это не всегда титанические усилия и куча времени.Известно, что похудеть тем сложнее, чем меньше времени есть для работы над собой.Но для эффективного похудения по всем фронтам, как правило, достаточно пары хитрых трюков. В частности, тот, о котором пойдет речь в данной статье, займет 10 минут, и это максимум.Как похудеть, когда нет времени от слова «совсем»Специалисты в области эстетической медицина давно сошлись во мнении: если нет времени на готовку салатов и посещение спортзала, то становитесь в планку. Планка — это статичное упражнение, которое затрагивает абсолютно все мышцы нашего тела. Планка идеальна для снижения веса: не требует много времени, места и особой физической формы. А польза от нее колоссальная — запускается ряд процессов, которые обеспечивают похудение. Рассмотрим их.Ускорятся метаболизм. С помощью планки все мышцы активно разогреваются и тратят калории, а тело вынуждено сжигать жиры. Во всяком случае, вскоре наступит дефицит калорий, который и необходим для похудения.Жиросжигательный потенциал увеличивается. Планка, будучи статичной, сама обеспечивает пассивное похудение. Что это значит? Когда тело в планке, то развиваются мышцы, растягиваются сухожилия. Вы получаете мини-растяжку, мышцы разрастаются. А так как они впоследствии будут тянуть на себя лишние углеводы — для поддержки, то вес будет легче удержать.Гормональное ожирение сойдет «на нет». Планка это совмещение силовой тренировки и медитации. Доказано учеными, что и то, и другое, способствует снижению гормонов стресса — кортизола и адреналина. Которые провоцируют отложение запасов жира. А так не будут. И, как бонус, что немаловажно — улучшается настроение и нивелируется стресс. После работы — идеально.Что нужно делать и действительно ли можно похудеть за 10 минут?Нужно стоять в планке, а что же еще? Начинать следует буквально с минуты, затем, понимая, что вы сможете больше, увеличивать время. Пока не дойдете до 10 минут. Стоять ли больше, если вы выдерживаете — дело предпочтений, ведь планка очень и очень энергозатратна, несмотря на короткое выполнение. Стоит проконсультироваться с фитнес-тренером.Как и было обещано, на похудение нужно не более 10 минут, начиная с минимума времени. Так как планка сжигает калории «на ура», то больше и не нужно. Ученые считают, что в таком случае важна любая нагрузка, лишь бы она была. И, так как планка заменяет собой тренировки на все группы мышц, то этого будет более, чем достаточно.Однако, чтобы похудеть быстро, стоит делать планку каждый день — по вечерам или по утрам, не важно. Здесь стоит обращать внимание на свои возможности и желание. Впрочем, не обаятельно делать ее каждый день в одно и то же время. Можно делать вечером во время рекламы, а можно утром, пока варится кофе, к примеру. В общем, все в ваших руках, и уж уместить 10 минут в самом бешеном графике с такой пользой вполне возможно.