Названы пять причин регулярно пить воду

Специалисты назвали пять причин, по которым нужно регулярно употреблять воду.Ни для кого не секрет, что пить воду жизненно необходимо. Наш организм больше, чем наполовину, состоит из воды. Человеку нужно постоянно поддерживать этот баланс. Однако, стоит разобраться, почему организм так нуждается в воде.Вода — источник энергииОтсутствие воды в человеческом теле снижает активность, в результате чего работоспособность падает и человек становится вялым. Вода также хорошо снимает напряжение.Вода выводит токсиныЧем больше воды мы пьем, тем больше токсинов выводится из нашего организма. Так называемые шлаки или токсины выходят вместе с потом. Это одна из самых важных функций воды в человеческом организме.Вода помогает похудетьВода запускает обменные процессы. Для этого необходимо выпивать 1,5-2 литра чистой воды ежедневно. Так как в воде нет калорий, насытиться ей нельзя. Однако создастся ощущение наполненного желудка.Вода улучшает состояние кожи, волос и ногтейВода отлично влияет на состояние кожи. Ситуация с волосами и ногтями схожа. В обезвоженном организме все процессы нарушены, и питательные вещества не поступают в волосяные луковицы и ногтевые пластины.Вода понижает артериальное давлениеКогда в организме не хватает воды, он пытается сжимать кровеносные сосуды, что ведет к повышению кровяного давления. Так, повышение давления в этом случае относится напрямую к нехватке воды в организме и не связано с другими заболеваниями.