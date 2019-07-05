Медики подсказали, как быстро избавиться от икоты

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Каждый человек хоть раз в жизни испытывал очень неприятное ощущение — икоту.Известно, что она образуется, когда в мышцах нижней части грудной клетки, которую называют диафрагмой, возникает спазм. Как правило, икота проходит в течении нескольких минут, но за это время человек импытывает настоящий дискомфорт. О проверенных методах, как перестать икать.Метод №1: другое дыханиеЭто позволит диафрагме расслабиться, остановить спазмы и перестать икать. Например, можно задержать дыхание на несколько секунд. Не нужно делать это на слишком длительный срок — достаточно даже полминуты. Можно подышать в бумажный пакет. Такой метод хорош тем, что позволяет сконцентрироваться на медленном и глубоком дыхании, что способствует тому, чтобы перестать икать.Метод №2: выпейте холодной водыГлоток холодной воды очень полезен, так как позволяет успокоить раздражённые мышцы. Особенно полезен такой метод, если икота возникла от быстрого приема пищи. Подходит как для взрослых, так и для детей. Желательно пить воду маленькими глотками. С первого глотка может и не сработать этот метод, поэтому лучше пить до тех пор, пока не перестанете икать.Метод №3: полоскать горлоПолоскание тоже позволяет перестать икать. Главное в данном методе соблюдать осторожность, так как можно легко поперхнуться.Метод №4: смейтесьСмех заставит изменить ритм дыхания, а значит и перестать икать. Можно посмотреть смешной видеоролик, сделать смешное действие — да что угодно, что заставило бы радостно хохотать.Метод №5: сладкоеЛожка чего-либо сладкого заставит вас перестать икать. Этот метод объясняется тем, что активизирует слюнные железы, а ритм дыхания начинает меняться, когда проглатываешь сладкую еду. Можно использовать в этих целях мёд или сахар. Но нельзя их давать икающему младенцу.Метод №6: сдавите грудную клеткуМетод очень хорош, хотя не одобряется медиками. Для этого следует изменить позу и переместить диафрагму в другое положение. Например, можно наклониться вперед и надавить на грудь, либо поднять колени к груди и принять позу эмбриона.Метод №7: врачЕсли икота длится больше двух дней, то необходимо обратиться за медицинской помощью. Ведь в таком случае велик риск, что это симптом развивающейся болезни. К возможным причинам длительной икоты могут относиться воспаления горла, инфекция, увеличение щитовидки, раздражение барабанной перепонки, опухоль, киста, расстройство нервной системы и многое другое.