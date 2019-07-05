Медики подсказали, как быстро избавиться от икоты
Известно, что она образуется, когда в мышцах нижней части грудной клетки, которую называют диафрагмой, возникает спазм. Как правило, икота проходит в течении нескольких минут, но за это время человек импытывает настоящий дискомфорт. О проверенных методах, как перестать икать.
Метод №1: другое дыхание
Это позволит диафрагме расслабиться, остановить спазмы и перестать икать. Например, можно задержать дыхание на несколько секунд. Не нужно делать это на слишком длительный срок — достаточно даже полминуты. Можно подышать в бумажный пакет. Такой метод хорош тем, что позволяет сконцентрироваться на медленном и глубоком дыхании, что способствует тому, чтобы перестать икать.
Метод №2: выпейте холодной воды
Глоток холодной воды очень полезен, так как позволяет успокоить раздражённые мышцы. Особенно полезен такой метод, если икота возникла от быстрого приема пищи. Подходит как для взрослых, так и для детей. Желательно пить воду маленькими глотками. С первого глотка может и не сработать этот метод, поэтому лучше пить до тех пор, пока не перестанете икать.
Метод №3: полоскать горло
Полоскание тоже позволяет перестать икать. Главное в данном методе соблюдать осторожность, так как можно легко поперхнуться.
Метод №4: смейтесь
Смех заставит изменить ритм дыхания, а значит и перестать икать. Можно посмотреть смешной видеоролик, сделать смешное действие — да что угодно, что заставило бы радостно хохотать.
Метод №5: сладкое
Ложка чего-либо сладкого заставит вас перестать икать. Этот метод объясняется тем, что активизирует слюнные железы, а ритм дыхания начинает меняться, когда проглатываешь сладкую еду. Можно использовать в этих целях мёд или сахар. Но нельзя их давать икающему младенцу.
Метод №6: сдавите грудную клетку
Метод очень хорош, хотя не одобряется медиками. Для этого следует изменить позу и переместить диафрагму в другое положение. Например, можно наклониться вперед и надавить на грудь, либо поднять колени к груди и принять позу эмбриона.
Метод №7: врач
Если икота длится больше двух дней, то необходимо обратиться за медицинской помощью. Ведь в таком случае велик риск, что это симптом развивающейся болезни. К возможным причинам длительной икоты могут относиться воспаления горла, инфекция, увеличение щитовидки, раздражение барабанной перепонки, опухоль, киста, расстройство нервной системы и многое другое.
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