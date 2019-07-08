Недостаток солнца влияет на рождение детей с дислексией, аутизмом и СДВГ

Исследователи связывают негативное влияние нехватки солнечного света.Беременные женщины, которые недополучают солнечные лучи, чаще производят на свет детей, страдающих от неврологических нарушений.Результаты исследования ученых из Университета Глазго говорят о том, что недостаток солнца оказывает влияние на рождение детей с дислексией, аутизмом или СДВГ (гиперактиностью). В тех случаях, когда беременные женщины недополучают солнечного света, они чаще рожают детей, которым впоследствии диагностируют названные неврологические расстройства.Негативное воздействие дефицита солнца испытывают на себе дети зачатых в феврале, марте или апреле, констатируют специалисты. Авторы исследования работали, используя спутниковые карты и медицинские данные более 400 000 детей, проживающих в Шотландии. Они установили: среди детей, зачатых в феврале, марте и апреле, позднее какие-либо нарушения в обучении проявлялись у 21%. Среди детей, зачатых летом (их матери не испытывали недостатка солнечного света), цифра составила 16,5%.Исследователи связывают негативное влияние нехватки солнечного света со снижение уровня витамина D в организме беременных женщин в период зачатия и первых недель развития плода. По их словам, необходимо провести клиническое исследование, которое покажет, сможет ли прием добавок с этим витамином полноценно восполнить собой дефицит солнечного света.