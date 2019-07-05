Электронные сигареты могут повредить мозг

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Ученые доказали, что вдыхание значительных доз никотина уничтожает стволовые клетки в мозге.Исследование показало, что вдыхание большого количества никотина уничтожает стволовые клетки, впоследствии превращающиеся в нейроны.А это оказывает крайне негативное воздействие на работу главного мыслительного центра человеческого организма.Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что ставшие невероятно модными электронные сигареты способны повреждать мозг человека. Следовательно, они представляют дополнительную опасность для миллионов подростков, которые их приобретают. Эти покупки молодые американцы совершают под воздействием информации о том, что электронные сигареты значительно безопасней традиционных табачных изделий. Однако в данных гаджетах содержится никотин, и вот теперь выясняется, что он представляет угрозу для мозга.В ходе экспериментов ученые доказали, что вдыхание значительных доз никотина уничтожает стволовые клетки в мозге. А если бы их не уничтожили, то впоследствии они превратились бы в нейроны, необходимые для осуществления всех основных функций мозга. Следовательно, смерть стволовых клеток предотвращает формирование новых специализированных клеток мозга. Особую вредность в этой связи электронные сигареты представляют для подростков, которые все еще проходят через стадию развития, и для беременных женщин, в организме которых формируется новый человек.Сами по себе электронные сигареты менее канцерогенны, по сравнению с традиционными, и это постоянно доказывают исследователи. Но чем больше наука узнаёт о специфических особенностях данных гаджетов, тем больше убеждается, что их совсем нельзя считать безопасными.