Ученые нашли продукт, предотвращающий диабет и рак

Употребление молока связано с низким риском появления рака мочевого пузыря и колоректального рака. К такому выводу пришли ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе под руководством профессоров Анхеля Гила и Розы Ортега.

Они исследовали, как молоко и молочные продукты влияют на профилактику хронических заболеваний.

Молоко влияет на образование мышечной массы и костей. У тех, кто пьет нежирное молоко, понижается риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа. Также была обнаружена связь между потреблением молока во время беременности и весом новорожденных.
Ученые отмечают, что у пожилых любителей молока понижается вероятность развития атрофии скелетной мускулатуры и перелома позвонков. Но употребление этого продукта не снижает риск перелома бедра или перелома при остеопорозе.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил vilka в категорию Кардиология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь