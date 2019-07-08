Этот напиток снижает риск развития рака
Ученые из Испании проанализировали четырнадцать последних научных исследований по белому напитку в части роли молока и молочных продуктов в профилактике различных заболеваний.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что умеренное употребление молока средней жирности полезно на всех этапах жизни как профилактика возрастных заболеваний.
Например, удалось установить связь между беременными, употребляющими молочные продукты и молоко, и составом кальция в костях рожденных ими младенцев.
Взрослые, пьющие молоко, снижают, таким образом, риск развития рака толстого кишечника и мочевого пузыря, а также диабета, метаболического синдрома и сердечно-сосудистых патологий.
В преклонном возрасте употребление молока защищает кости от хрупкости и помогает от возрастной атрофии скелетной мускулатуры.
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