Этот напиток снижает риск развития рака

Также полезно для сердца.

Ученые из Испании проанализировали четырнадцать последних научных исследований по белому напитку в части роли молока и молочных продуктов в профилактике различных заболеваний.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что умеренное употребление молока средней жирности полезно на всех этапах жизни как профилактика возрастных заболеваний.

Например, удалось установить связь между беременными, употребляющими молочные продукты и молоко, и составом кальция в костях рожденных ими младенцев.
Взрослые, пьющие молоко, снижают, таким образом, риск развития рака толстого кишечника и мочевого пузыря, а также диабета, метаболического синдрома и сердечно-сосудистых патологий.

В преклонном возрасте употребление молока защищает кости от хрупкости и помогает от возрастной атрофии скелетной мускулатуры.


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