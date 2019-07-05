Этот «ночной» симптом может сигнализировать об онкологии
Ученые из Великобритании выяснили, что сильное ночное потоотделение может сигнализировать о наличии онкологии.
Зачастую, особенно в летнее время, люди не обращают внимание на повышенную ночную потливость, считая ее причиной жаркой погоды.
Однако именно она может показывать, что в организме происходит что-то не свойственное ему. В частности, как пишет iReactor, повышение уровня потливости вполне может служить показателем борьбы иммунитета с происходящим в организме неконтролируемым делением клеток, то есть о развитии рака.
Поэтому медики рекомендуют при повышении потоотделения не списывать это на погодные условия, а обратиться к специалистам, поскольку раннее диагностирование заболевания, как минимум, наполовину является залогом успешного лечения.
Конечно, увеличенная потливость совсем не говорит об обязательном наличии таких заболеваний. Вызывать ее может что угодно: от приема различных лекарств, до возрастных изменений.
Но и для таких заболеваний как лейкемия, мезотелиомы, рак костей и печени этот симптом является характерным.
Как бы то ни было, точную диагностику могут дать только медики, к которым и необходимо обратиться в случае любых подозрений.
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Добавил penal в категорию Онкология
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