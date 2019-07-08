Названы симптомы, помогающие распознать инсульт

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Как определись инсульт самостоятельно.Летальность при инсульте тесно связана с фактором времени, в течение которого оказывается медицинская помощь. Чтобы такая помощь оказалась своевременной, недуг важно уметь диагностировать.По словам врачей, существует ряд симптомов, по которым человек может сам определить у себя инсульт. Их список следующий:внезапное онемение – оно может затронуть конечности или их часть (например, только пальцы), а также лицо или какой-то участок тела;дезориентация – человек внезапно теряет представление о том, где он и что с ним происходит, ему становится сложно произносить слова;тошнота, рвота;нарушение зрения — двоение в глазах, размытая картинка.Врачи подчеркивают: наличие двух из перечисленных симптомов являются поводом для незамедлительного обращения за скорой помощью.Также специалисты назвали симптомы инсульта, которые можно заметить, глядя на человека, почувствовавшего себя плохо. Это следующие признаки:человек не может улыбнуться, улыбка получается кривой, однобокой;не может поднять одновременно две руки;не способен высунуть язык и управлять им;не может говорить предложениями.Увидев хотя бы один из этих симптомов, не раздумывая вызывайте «Скорую».