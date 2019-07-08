Названы симптомы, помогающие распознать инсульт
Летальность при инсульте тесно связана с фактором времени, в течение которого оказывается медицинская помощь. Чтобы такая помощь оказалась своевременной, недуг важно уметь диагностировать.
По словам врачей, существует ряд симптомов, по которым человек может сам определить у себя инсульт. Их список следующий:
внезапное онемение – оно может затронуть конечности или их часть (например, только пальцы), а также лицо или какой-то участок тела;
дезориентация – человек внезапно теряет представление о том, где он и что с ним происходит, ему становится сложно произносить слова;
тошнота, рвота;
нарушение зрения — двоение в глазах, размытая картинка.
Врачи подчеркивают: наличие двух из перечисленных симптомов являются поводом для незамедлительного обращения за скорой помощью.
Также специалисты назвали симптомы инсульта, которые можно заметить, глядя на человека, почувствовавшего себя плохо. Это следующие признаки:
человек не может улыбнуться, улыбка получается кривой, однобокой;
не может поднять одновременно две руки;
не способен высунуть язык и управлять им;
не может говорить предложениями.
Увидев хотя бы один из этих симптомов, не раздумывая вызывайте «Скорую».
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Добавил klava в категорию Неврология
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