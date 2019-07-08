Кардиологи назвали основные признаки проблем с сердцем

Врачи назвали альтернативные симптомы заболеваний сердца.Если у человека развиваются болезни сердца, то в первую очередь он обращает внимание на боли в груди, пульс и одышку — самые распространённые признаки. Однако есть симптомы, которые совершенно нетипичны для подобных заболеваний.Какие менее явные проявления болезней сердца могут присутствовать у пациента.Признак №1: отеки ногОщущение тяжести в ногах, боль, усталость, заметная невооруженным взглядом отечность — всё это может быть признаком болезней сердца. При этом люди сталкиваются с подобными симптомами чуть ли не каждый день, списывая их появление на усталость, беготню, хождение в неудобной обуви, большое количество выпитой жидкости. Но иногда без этих видимых причин может развиваться отёк ног. Это может быть связано с болезнями сердца, к примеру, сердечной недостаточностью. Поэтому при появлении подобных признаков лучше незамедлительно записаться на приём к врачу. Главное, не паниковать в такой ситуации, так как отек ног может быть связан и с другими заболеваниями.Признак №2: андрогенная алопецияЕщё одним нетипичным признаком болезней сердца является облысение по мужскому типу — выпадают волосы в теменной и лобной областях, оставляя кромку по нижней части черепа. Конечно, это не обязательно свидетельствует о развитии сердечно-сосудистых болезней, но всё-таки это может быть провоцирующим фактором. Исследования показали, что у лысеющих мужчин на 23 процента выше риск болезней сердца, а при полном облысении риск увеличивается до 36 процентов. Учёные считают, что это связано с действием тестостерона, который влияет на рост волос и эластичность сосудов. В таком случае лучше тщательно следить за своим здоровьем.Признак №3: жёлтые бугры на кожеВот это точно один из самых нетипичных признаков болезней сердца — жёлтые бугорки на коже, которые называют «ксантом». Они могут быть в любом месте: локти, ягодицы, колени, ступни. Сами по себе бугры не являются признаком болезней сердца, но они указывают на нарушения липидного обмена в организме. Это, считай, прямое указание на то, что человек находится в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний. Обязательно необходимо сходить к врачу и сдать анализы, чтобы проверить состояние здоровья.Признак №4: воспалённые деснаВоспаление десен чаще всего говорит о заболеваниях ротовой полости. Но в то же время они могут являться признаком болезней сердца. Есть такое понятие как «пародонтальный синдром», что представляет собой связь между заболеваниями кровеносной системы и десен. При этом медики затрудняются ответить, что из этого является механизмом развития сердечных болезней.