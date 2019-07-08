Стоматологи рассказали, нужно ли удалять зубы мудрости

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Стоматологи рассказали всю правду о зубах мудрости.Стоматологи рассказали всю правду о зубах мудрости или «восьмерках». Оказалось, человеку не обязательно идти на удаление.Люди могут прекрасно себя чувствовать с зубами мудрости, если они здоровы, не доставляют беспокойства, полностью и правильно прорезались, доступны для чистки.В некоторых случаях врачи рекомендуют сразу избавиться от «восьмерок». Во-первых, к стоматологу нужно обратиться при недостаточном прорезывании, боле и отеке челюстной кости или десны, риске развития кариеса. Во-вторых, удаление рекомендуется при неправильном расположении зубов, например, корнем в сторону. Из-за давления на соседние зубы произойдет смещение всего ряда. В серьезных случаях может потребоваться операция. На восстановление после удаления обычно уходит около двух недель. На этот период медик может назначить болеутоляющие и противовоспалительные препараты.