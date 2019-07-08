Создана таблетка с пробиотиками, позволяющая худеть без изменений в образе жизни

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В контрольной группе участники принимали плацебо.Созданная бельгийскими учеными таблетка для похудения содержит в себе бактерии-пробиотики Akkermansia muciniphila.Разработчиками таблетки с пробиотиками, полезными для микрофлоры кишечника бактериями, стали ученые из Католического университета Лувена. Их работе посвящена публикация в журнале The Age.Новое средство для похудения было испытано на 20 добровольцах с лишним весом, которые принимали ее ежедневно в течение трех месяцев. В контрольной группе участники принимали плацебо. В результате, как передает The Age, к финалу испытания добровольцы, которые принимали таблетки с пробиотиками, смогли сбросить вес без каких-то существенных изменений в образе жизни – в частности, они не меняли рациона, их уровень физических нагрузок также оставался прежним.Известно, что в каждой такой таблетке содержится порядка 10 миллиардов бактерий бактерии Akkermansia muciniphila. В предварительныхисследованиях ученые получали свидетельства того, что увеличение популяции этих бактерий-пробиотиков в кишечнике способствует активации обмена веществ, снижению уровня сахара в крови, а также уменьшением риска развития ожирения.Эксперимент показал, что на фоне приема таблеток у людей улучшилась чувствительность к инсулину, а также уменьшился уровень холестерина в крови.