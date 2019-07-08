Разработан неинвазивный метод диагностики «дырявого кишечника»

Обнаружение большого количества бактериальных побочных продуктов будет указывать на повреждение стенок кишечника.Связанные с синдромом «дырявого кишечника» заболевания диагностируются сегодня на основе клинических симптомов и колоноскопии. В Польше разработан новый неинвазивный метод диагностики таких патологий.О синдроме «дырявого кишечника» речь заходит в случае кишечной проницаемости, связанной с повреждениями стенки кишечника и вызываемыми ими болезнями. Под этим термином обобщают такие состояния, как болезнь Крона, язвенный колит, целиакия, пищевая непереносимость. Сегодня эти болезни диагностируются на основании клиники (боль в желудке, диарея с кровью, похудение, усталость), а также данных колоноскопии – инвазивного метода, при котором часто требуется применение анестетиков, и страшного для пациентов.Польские исследователи из Медицинского университета Варшавы разработали метод, позволяющий определять наличие синдрома «дырявого кишечника» по показателям анализа только двух образцов: крови и кала.В частности, они предложили измерять соотношения созданных бактериями короткоцепочечных жирных кислот. Обнаружение большого количества бактериальных побочных продуктов будет указывать на повреждение стенок кишечника, пишет издание Experimental Physiology, в котором опубликован отчет по итогам данного исследования.«Когда увеличивается проницаемость кишечника, то нежелательные продукты начинают проникать в кровеносную систему, что негативно сказывается на здоровье. К примеру, это может вызывать проблемы с печенью, а также сердечную недостаточность. Большее количество бактериальных побочных продуктов кишечника в крови по сравнению с калом указывает на более поврежденные, и, следовательно, более проницаемые стенки кишечника», — констатируют ученые.