Ученые совершили прорыв в лечении эпилепсии

Приступы болезни научились предупреждать.Коллектив ученых из России, США, Испании и Германии разработал модель заблаговременного предупреждения начала эпилептических ударов. Научная статья с результатами опубликована в Nature Scientific Reports.Исследователи установили, что неожиданное и быстрое формирование приступов болезни, вызванное синхронизацией большого количества нейронов, демонстрирует динамику, свойственную экстремальным событиям.Эпилепсия – заболевание головного мозга хронического характера, проявляющееся в виде повторяющихся судорожных припадков и потери сознания. Спровоцировать его развитие могут травмы черепа, ранее перенесенный инсульт, опухоли головного мозга, инфекции.Они уверены, что в результате их работа должна привести к появлению способов предотвращения припадков – медикаментозно или с помощью электрической стимуляции мозга.