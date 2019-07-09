Специалисты нашли необычный способ вылечить заражение крови

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Международная группа медиков из Швейцарии и США разработала метод лечения заражения крови без использования антибиотиков, который основан на применении наночастиц железа и магнита.Исследование опубликовано в журнале Journal of Materials Chemistry B.Заражение крови, или бактериальный сепсис, вызывает воспалительные процессы во всем организме и в 50% случаев ведет к гибели пациента. Но если своевременно принять меры, то летального исхода можно избежать. В случае подозрения на сепсис, врачи обычно применяют антибиотики, предварительно не убедившись, что это действительно бактериальное заражение крови. Ученые из Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологий совместно с коллегами из Гарвардской медицинской школы разработали более подходящий метод для лечения сепсиса.Ученые «посадили» на наночастицы железа антитела – белковые молекулы, которые вырабатывают иммунные клетки организма против чужеродных вещества – антигенов. Используемые антитела должны были быть специфичны к бактериям, вызывающим сепсис, например, стафилоккокам и стрептококкам. Попадая в организм больного, антитела на наночастицах железа связываются с бактериями, а затем выводятся из организма с помощью магнита.Однако в разработанном учеными методе был явный недостаток: прежде чем использовать антитела, иммобилизованные на наночастицах, врачи должны взять у больного анализ крови и выяснить, какие именно бактерии привели к заражению, чтобы использовать подходящие антитела. В медицинской практике такой анализ будет отнимать время, что приведет к ухудшению состояния пациента.Команда ученых синтезировала «универсальное» антитело, специфичное почти ко всем бактериям. Сейчас медики проверяют связывание этого антитела с различными бактериями, и также разрабатывают способы безопасной утилизации частиц железа из организма.