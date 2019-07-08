Врачи рассказали, какие продукты вредно употреблять при простуде

Такую пищу лучше заменить другой.Простудиться летом несложно – достаточно перепада температур из-за мороженого или кондиционеров. Специалисты советуют простудившимся отказаться на время от употребления следующих продуктов.СладкоеСахар является прекрасной питательной средой для живых организмов, в том числе для патогенов. Употребляя много сладкого при простуде, можно ослабить лимфатическую систему, вызвать снижение выработки лейкоцитов, защищающих организм от вирусов и бактерий.Семечки и орехиСпециалисты предупреждают, что орехи относятся к аллергенным продуктам и в сочетании с медикаментами они способны вызвать аллергию. Кроме того, усвоение этих калорийных продуктов потребует от организма много энергии и может отнять его ресурсы, которые были бы полезны в борьбе с болезнью.Медики советуют воздерживаться от употребления орехов и семечек людям с заболеваниями верхних дыхательных путей. По их словам, у орехов и семечек имеется защитная пленка, которая может вызывать першение и затрудненное дыхание.Кофе и алкогольКофеин может ухудшать состояние при простуде: он вызывает обезвоживание, тогда как заболевшим необходимо достаточное количество жидкости, поскольку это улучшает выведение токсинов. Алкоголь, перегружающий печень, также мешает организму освобождаться от токсичных компонентов, — в результате их уровень резко увеличивается.Фастфуд и полуфабрикатыДля этих продуктов характерно сочетание разных жиров, что может подавлять иммунную систему, и без того ослабленную инфекцией. Лучше всего при простуде пить куриный бульон и употреблять в пищу тушеные овощи.Молочные продуктыУ некоторых людей молоко и продукты на его основе загущают слизь и затрудняют дыхание. Ученые считают, что от «молочки» следует отказаться при «мокром» кашле и сильном насморке.Но пить кефир, по мнению медиков, можно – в нем содержатся пробиотики, улучшающие кишечную микрофлору, что полезно для иммунитета.