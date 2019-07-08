Названы главные причины инсульта

Практически всем известно, что главные причины инсульта — курение, избыточный вес и злоупотребление алкоголем.Однако есть совсем неожиданные факторы риска инсульта, которые также опасны, но о которых многие даже и не слышали.Исследователи обнаружили связь между употреблением искусственно подслащенных напитков и повышенным риском инсульта. Хотя эти результаты не являются окончательными, есть и другие научные тесты, которые показали, что диетические газированные напитки могут вызывать головные боли, перепады настроения и депрессию.Как минимум два независимых друг от друга исследования показали, что грипп может увеличить риск инсульта в течение нескольких недель после болезни. Это может быть частично связано с воспалением, которое сопровождает грипп.Сверхурочная работа может принести дополнительный заработок, но явно не пользу для здоровья. Медики отметили, что люди, работающие более 55 часов в неделю, имеют гораздо более высокий риск инсульта. Уровень стресса в сочетании с тем, что остается меньше времени для приготовления здоровой пищи и физических упражнений является основным фактором.Употребление запрещенных веществ и злоупотребление алкоголем — причина инсульта у молодых и вполне здоровых людей. Всего один эпизод может вызвать сердечный приступ, кровоизлияние или привести к глубокой инвалидизации.Жизнь или работа в шумной зоне может быть вредна для вашего здоровья. Помимо психического расстройства и недостатка сна, шумовое загрязнение может также увеличить риск инсульта.Медики обнаружили связь между заболеваниями десен и повышенным риском инсульта и других серьезных сердечно-сосудистых событий. Эксперты пока не понимают точную связь между ними, но подозревают, что в этом может быть виновато воспаление от бактерий в деснах.