Медики рассказали, как стресс может повлиять на вес

Стресс может привести к набору лишних килограммов.Кроме того, хронический стресс сильно мешает борьбе с лишним весом. Однако существуют способы решения этой проблемы.Начнём с того, что стресс приводит к увеличению уровня гормона кортизола, что прямо влияет на распределение жира под кожей, особенно в области живота и боков, где от него сложнее всего избавиться. Стресс снижает показатели окисления жира, то есть замедляют процесс, который позволяет сжигать лишний жир в качестве энергии. Из-за этого мы поправляемся даже от небольшого количества пищи. Вот почему необходимо практиковать такие занятия, как дыхательная гимнастика, пешие прогулки, употребление растительных настоек с успокаивающим эффектом, йога и медитации.Стресс замедляет процесс метаболизма, и особенно у женщин. Одно исследование показало, что, в целом, в состоянии стресса женщины сжигают на 100 калорий в день меньше, по сравнению с теми, кто не испытывает стресса. А эти дополнительные калории приводят к увеличению веса. Но можно противодействовать этому за счет употребления пищи, являющейся источником здоровых белков. Рекомендуется высыпаться по ночам и не забывать про физические нагрузки.Существует такое явление, как эмоциональное питание. При сильном уровне стресса и флуктуации гормонов возникает избыточное количество нервной энергии, и мы пытаемся употреблять разного рода нездоровые продукты для того, чтобы получить временное облегчение. Если вы тянетесь к разного рода сладостям в минуты печали, то попытайтесь задуматься, являетесь ли вы по-настоящему голодными, или просто хотите отвлечься.Наконец, в состоянии стресса мы просто принимаем пищу слишком быстро, что также связано с избытком нервной энергии. А это одна из основных причин переедания. Определите изначально достаточное количество времени для завтрака, обеда и ужина, постарайтесь не ставить рекорды скорости и есть не торопясь. Это время нужно для того, чтобы организм почувствовал насыщение и передал о нём сигнал мозгу.