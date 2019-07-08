Раскрыт необычный секрет долголетия

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Жительница английского города Станстед Мэри Эмерсон утверждает, что дожила до ста лет благодаря любимому блюду — сосискам в тесте.Она рассказала, что большую часть своей жизни угощала домочадцев этим блюдом.«Я и сейчас люблю их готовить, правда теперь мне требуется подмога. Именно это лакомство и позитивный настрой помогли мне дожить до преклонных лет», — говорит Эмерсон.После смерти мужа женщина осталась в одиночестве. Несмотря на это, она считает себя здоровым и счастливым человеком.«У меня была прекрасная жизнь», — говорит британка, у которой два правнука.