Назван продукт, который способствует похудению
О том, как избавиться от лишних сантиметров, рассказала диетолог и ведущая Екатерина Медушкина на своем канале в Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
Она советует к физической активности и правильному питанию добавить кофейное обертывание. Это лучше делать в перерывах между тренировками, пока мышцы восстанавливаются.
По мнению эксперта, регулярное проведение процедуры:
дает тонизирующий эффект;
улучшает кровоток;
способствует уменьшению отеков;
насыщает кожу полезными жирными кислотами.
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