Назван продукт, который способствует похудению

Уменьшить объемы и стать стройней можно с помощью кофе.О том, как избавиться от лишних сантиметров, рассказала диетолог и ведущая Екатерина Медушкина на своем канале в Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).Она советует к физической активности и правильному питанию добавить кофейное обертывание. Это лучше делать в перерывах между тренировками, пока мышцы восстанавливаются.По мнению эксперта, регулярное проведение процедуры:дает тонизирующий эффект;улучшает кровоток;способствует уменьшению отеков;насыщает кожу полезными жирными кислотами.