Медики объяснили, как творог влияет на здоровье почек
Проблемы со здоровьем. В некоторых случаях врачи рекомендуют ограничить употребление творога или полностью убрать его из рациона.
Вот показания, при которых есть творог не стоит:
Наличие атеросклероза.
Непереносимость лактозы.
Некоторые формы болезней ЖКТ.
Проблемы с работой почек.
Продукт сомнительного качества. В составе творога не должно быть дополнительных ингредиентов, химикатов и консервантов, только закваска и молоко. На поверхности продукта не должно быть сыворотки или желтизны. Если на упаковке указан срок годности более 7 дней, значит, в нем присутствуют консерванты.
Обезжиренный творог. Такой продукт ассоциируется со всем диетическим, но исследования показывают, что существенной пользы обезжиренный творог организму не приносит. Творог может дать ему кальций и витамин D, но для этого в продукте должен быть жир. Наиболее сбалансированным эксперты признают 9% творог, но также вписывается в здоровый рацион творог 5%.
Творог по утрам. Согласно рекомендациям диетологов, творог не стоит есть по утрам, для поддержания стройности его лучше употреблять во второй половине дня. Содержащийся в твороге белок долго усваивается, если съесть его утром, то как раз к позднему вечеру разыграется аппетит.
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