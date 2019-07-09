Этот популярный овощ поможет быстро похудеть

Когда возникает потребность избавиться от лишнего веса, то в первую очередь мы думаем о диете и физических нагрузках.Оказывается, простая свекла тоже играет важную роль в борьбе с ненужными килограммами.Укрепляет сытость. Свекла является отличным источником клетчатки или пищевых волокон, и после ее употребления чувство сытости больше не покидает наш организм. А это снижает риск переедания.Улучшает пищеварение. Проблемы с пищеварением связаны с прибавкой лишнего веса. Свекла влияет на нервы в кишечнике, что усиливает способность переваривать пищу.Помогает терять лишний жир. В свекле повышенный уровень магния, что способствует выделению гормона тестостерона. А чем выше его уровень в организме, тем больше мышечная масса и меньше жира под кожей.Помогает в детоксикации. Повышенный уровень токсинов в организме может вызывать воспаления, связанные с прибавкой веса. Свекла содержит фитонутриенты вроде беталаинов, которые помогают детоксикации.Низкое количество калорий. В одной средней свёкле содержится всего 35 калорий. Именно это предотвращает переедание, что крайне важно для контроля над собственной фигурой.