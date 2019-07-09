Врачи подсказали, как избавиться от мигрени без лекарств

Хронические головные боли резко снижают качество жизни.И для того, чтобы не допустить мигрени изначально, нужно бороться с их основными причинами.Больше воды. Научно доказано, что недостаточное увлажнение организма может спровоцировать мигрень. Старайтесь пить как можно больше, чтобы не дать головным болям испортить вашу жизнь.Четкий режим дня. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы ложиться спать и вставать в одно и то же время. Чёткий режим дня очень полезен, поскольку он значительно снижает риск развития мигрени.Ранний завтрак. Отсутствие пищи в течение длительного периода времени с утра может спровоцировать гипогликемию, которую называют одной из возможных причин мигрени. Начинайте день с употребления завтрака для того, чтобы снизить риск головных болей.Меньше компьютера. Чем больше времени мы проводим, уставившись в монитор, тем чаще случаются эпизоды мигрени. Контакт с компьютером на протяжении многих часов может спровоцировать головные боли.Меньше алкоголя. Определенные типы спиртных напитков содержат химические вещества, влияющие на кровеносные сосуды. Избыток алкоголя в системе нашего организма может вызывать сильную мигрень.Меньше кофе. Кофеин также является одним из известных факторов риска развития мигреней.