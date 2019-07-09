Ученые создали бактерии, способные вылечить рак

Новый штамм получил название «троянский конь».

Специалисты Университета Колумбия рассказали о разработке штамма, убивающего злокачественную опухоль изнутри без каких-либо нежелательных последствий для здоровых клеток.

Как пояснили исследователи, один из минусов существующей сегодня иммунотерапии, способной эффективно бороться с самыми агрессивными опухолями, — побочные эффекты, оказывающие негативное влияние на не пораженные раком органы.

По словам ученых, благодаря созданным бактериям иммунотерапию можно доставлять непосредственно в новообразование, не затрагивая здоровые ткани.

«Подход позволит обнаружить опухоли и метастазы, которые сложно найти с помощью визуализации или других традиционных методов», — отметил исследователь Таль Данино.

Сообщается, что бактерия (непатогенная кишечная палочка) способна успешно размножаться в некротическим ядре раковых опухолей.

Когда в новообразовании количество бактерий зашкаливает, последние самоуничтожаются. При этом они высвобождают терапевтические средства, которые блокируют белок CD47, мешающий иммунной системе бороться с раковыми клетками.
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