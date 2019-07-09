Ученые создали бактерии, способные вылечить рак

Новый штамм получил название «троянский конь».Специалисты Университета Колумбия рассказали о разработке штамма, убивающего злокачественную опухоль изнутри без каких-либо нежелательных последствий для здоровых клеток.Как пояснили исследователи, один из минусов существующей сегодня иммунотерапии, способной эффективно бороться с самыми агрессивными опухолями, — побочные эффекты, оказывающие негативное влияние на не пораженные раком органы.По словам ученых, благодаря созданным бактериям иммунотерапию можно доставлять непосредственно в новообразование, не затрагивая здоровые ткани.«Подход позволит обнаружить опухоли и метастазы, которые сложно найти с помощью визуализации или других традиционных методов», — отметил исследователь Таль Данино.Сообщается, что бактерия (непатогенная кишечная палочка) способна успешно размножаться в некротическим ядре раковых опухолей.Когда в новообразовании количество бактерий зашкаливает, последние самоуничтожаются. При этом они высвобождают терапевтические средства, которые блокируют белок CD47, мешающий иммунной системе бороться с раковыми клетками.