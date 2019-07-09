Ученые из США назвали 7 главных факторов влияния на здоровье сердца

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Исследователями были проанализированы данные 74 701 человека.По словам специалистов, положительное влияние сразу всех семи факторов на сердце встречаются только у 2% людей на Земле.Исследование ученых из Пенсильванского университета (США) показало, какие условия должны выполняться, чтобы человек имел высокие показатели сердечно-сосудистого здоровья – специалисты определили 7 главных факторов, влияющих на это.Исследователями были проанализированы данные 74 701 человека. Вначале испытуемые проходили анкетирование с вопросами об общем состоянии здоровья, а затем в течение четырех лет регулярно проходили медосмотры и сдавали лабораторные анализы. После этого за ними наблюдали еще в течение пяти лет, внимательно отслеживая все случаи сердечно-сосудистых недомоганий.Ученые из США констатировали: только порядка 19% участников проекта получили высокий балл. По словам ученых, у этих добровольцев риск возникновения болезней сердца в последующие пять был на 79% ниже, чем у тех, кто получил низкий балл.Специалисты назвали семь главных факторов влияния, определяющих хорошее сердечное здоровье. Вот они:отказ от курения (в идеале – нулевой опыт курения);физическая активность на уровне минимум 150 минут в неделю;индекс массы тела: менее 25 кг/м2;рацион, соответствующий диете DASH, в основе которой лежит употребление фруктов, овощей, орехов, цельного зерна, домашней птицы, рыбы и нежирных молочных продуктов при одновременном снижении количества соли, красного мяса, кондитерских изделий и сладких напитков в меню;артериальное давление на уровне 120 /