Психологи рассказали о том, что такое счастье

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Ученые рассуждали о том, что такое счастье.Ученые-психологи считают ключом к счастью способность принимать то, что изменить невозможно, и сохранять баланс между сложными и простыми аспектами в жизни. Кроме того, счастье не должно быть самоцелью.В Москве прошел XVI Европейский конгресс, на котором встречались и обсуждали насущные вопросы мировые специалисты в области психологии. В том числе ученые рассуждали о том, что такое счастье.Кандидат в области философии и психологии Рафаэла Калати отметила, что проблема счастья – одна из важнейших в современном мире. По словам Калати, для того, чтобы чувствовать себя счастливым, необходимо уметь сохранять баланс между сложными и простыми аспектами жизни, любить свою работу и деятельность.«Очевидно, что ключ к счастью — это умение принимать то, чего мы не в силах изменить в нашей жизни. Для обретения счастья нужно учиться позитивно воспринимать окружающий мир, искать положительные моменты, причины жить», — рассказала психолог.В свою очередь, российский психолог, доктор психологических наук, профессор НИУ ВШЭ и МГУ Дмитрий Леонтьев добавил, что счастье обычно приходит к тем, кто не стремиться к нему специально.«Давно вся мировая философия поняла: когда счастье становится целью, оно от нас ускользает. Оно приходит не к тем, кто стремится к счастью, а к тем, кто стремится к чему-то другому, как побочный результат», — сказал эксперт.Поделился своим мнением о том, что такое счастье, и Сазасывен Купер, глава Международной ассоциации психологических наук ЮНЕСКО. По его словам, «чтобы обрести личное счастье, нужно понимать, каким человеком ты видишь себя, понимать свои приоритеты и находить тех людей, которые помогут в этом».