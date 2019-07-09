Назван основной фактор, снижающий иммунитет

Для крепкого здоровья важно отсутствие стрессов.Врач-иммунолог Ирина Баранова утверждает: главную роль в снижении иммунитета играет стресс. Для его повышения необходимо прежде всего создать благоприятную психологическую атмосферу.Врач-иммунолог Ирина Баранова высказала в прессе мнение о том, что при постановке диагноза пациенту часто не учитывается фактор психологического здоровья человека и конкретно его подверженность стрессу, — что в корне неправильно. Прежде чем прописывать медикаментозное лечение, необходимо выяснить степень психо-эмоционального благополучия, говорит Баранова. Она апеллирует к данным исследований, которые свидетельствуют о непосредственном влиянии стресса на состояние иммунной системы, а, следовательно, и общего здоровья.«Порядка 90% случаев ухудшения защитных функций иммунитета приходятся на состояние повышенного нервного напряжения и связаны со стрессами на работе, учебе, в транспорте, в личной жизни и в общении с другими людьми», — пояснила врач.Первопричиной низкого иммунитета становится негативное воздействие стресса. Как следствие, заболевания в организме возникают чаще и протекают в более острой форме. Для излечения пациента медработники назначают антибактериальную и противовирусную терапию, что лишь еще сильнее ослабляет организм, констатировала Ирина Баранова.Чтобы улучшить сопротивляемость организма недугам за счет укрепления иммунитета, очень важно наладить режим сна, организовать полноценное питание и минимизировать стресс, подчеркнула врач-иммунолог.