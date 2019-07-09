Врачи рассказали о пользе голодания

Голодание полезно для мозга и нервной системы.Американские ученые из Института исследования старения имени Бака установили, что небольшое голодание способно улучшать мозговую функцию и дает возможность нервной системе передохнуть, сэкономив энергию.Как сообщается, детально с результатами исследования можно ознакомиться в журнале Neuron.Пока это удалось доказать только на примере плодовых мушек, но, как полагают исследователи, все то же самое может быть и у людей.В ходе эксперимента ученые сначала ограничили уровень белков в рационе личинок мушек, а затем и вовсе на короткое время лишили их приема пищи, чтобы понаблюдать за тем, как произведенный эффект влияет на мозговую активность подопытных.Выяснилось, что на дефицит питательных веществ мозг реагировал снижением синаптической активности на стыках между нейронами и мышечными клетками. Организм уменьшал высвобождение нейротрансмиттеров (биологически активных химических веществ, участвующие в передаче сигналов между нейронами и другими клетками). Это давало время мозгу «перезарядиться».Сообщается, что за три часа вынужденного поста активность синапсов уменьшилась вдвое.Как полагают ученые, их открытие может оказаться особенно полезным для людей с различными мозговыми расстройствами.