Назван продукт, который может предотвратить диабет

Сыр — ценный продукт, который является источником незаменимых аминокислот, таких как: метионин, триптофан и лизин.Ученые также предполагают, что употребления сыра может добавить человеку несколько лет жизни, ведь во многих видах этого продукта содержится спермидин.Спермидин, по мнению экспертов в области питания, способен защить от развития сердечно-сосудистых заболеваний. О полезных свойствах сыра ученые рассказали в публикации журнала ELLE Australia.Сыры также обладают еще одним ценным для человека свойством — они значительно снижают уровень сахара в крови. Ряд исследований свидетельствует, что благодаря этому потребление сыров может помогать предотвращать диабет.По словам диетолога Шарлотты Стирлинг-Рид, сыр должен употребляться в пищу как часть сбалансированного питания, но прежде всего в умеренных количествах.«Сыр содержит кальций, цинк и другие важные питательные вещества, но в нем также много жиров и калорий, поэтому, если вы заботитесь о своем весе, не следует злоупотреблять этим продуктом», – пояснила специалист.В дополнение эксперт посоветовала отдавать предпочтение менее жирным видам сыров — творогу или многообразным белым сырам, моцарелле, рикотте, мягкому козьему сыру.