Медики объяснили, как распознать нарушения работы сердца
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, только в США около полумиллиона человек ежегодно умирают от болезней сердца. Причем недугу в равной степени подвержены и мужчины, и женщины.
Большая часть заболеваний развивается из-за неправильного образа жизни. Но болезнь редко наступает внезапно: чаще всего можно заранее понять, что в организме произошел какой-то сбой.
Медики назвали признаки, по которым можно определить, есть ли у тебя проблемы с сердцем.
Одышка при физических нагрузках.
Отечность ног.
Проблемы с пищеварением.
Кашель — очень частый симптом болезни сердца.
Учащенный пульс.
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