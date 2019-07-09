Медики объяснили, как распознать нарушения работы сердца

Стоит обратить внимание на ряд симптомов.По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, только в США около полумиллиона человек ежегодно умирают от болезней сердца. Причем недугу в равной степени подвержены и мужчины, и женщины.Большая часть заболеваний развивается из-за неправильного образа жизни. Но болезнь редко наступает внезапно: чаще всего можно заранее понять, что в организме произошел какой-то сбой.Медики назвали признаки, по которым можно определить, есть ли у тебя проблемы с сердцем.Одышка при физических нагрузках.Отечность ног.Проблемы с пищеварением.Кашель — очень частый симптом болезни сердца.Учащенный пульс.