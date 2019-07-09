Ученые рассказали, почему некоторые люди купаются в ледяной воде

Причина оказалась довольно необычной.Ученые выяснили, почему люди «моржуют». Как оказалось, любители купания в проруби таким способом хотят решить свои психологические проблемы. По словам исследователей кафедры общей и социальной психологии одного из университетов, люди купаются в холодной воде, прежде всего, по названной причине, а уже потом для укрепления здоровья.Как отмечается, через полчаса после вхождения в ледяную воду снижались психологические симптомы участников исследования.Предполагается, что моржевание — это средство защиты от повышенной тревожности и одиночества. Также под воздействием низких температур растет когнитивная (познавательная) активность.