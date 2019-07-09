Медики поделились подробностями о диете без глютена

Было описано примерное дневное меню при такой диете.Для того чтобы разобраться, что же такое безглютеновая диета, для начала нужно понять, что же такое глютен. Итак, глютен – это сложный белок, его еще называют клейковиной. Клейковиной его называют потому, что в чистом виде глютен серый, абсолютно не имеющий вкусовых качеств и клейкий. К тому же и свойства у глютена «склеивающие» — он собирает другие белки в организме человека и соединяет их для лучшего усвоения.Глютен в немодифицированном виде содержится в таких продуктах, как ячмень, пшеница и овес. Но существует и искусственный глютен, созданный при помощи специальных лабораторий. Такой глютен носит название модифицированного пищевого крахмала. Искусственный вид сложного белка можно встретить практически где угодно – в соусах, кетчупе, свежей выпечке, хрустящих булочках для гамбургеров… Вообще практически во всем фаст-фуде содержится глютен.Даже воздушные йогурты содержат данный белок. Самые нежные из них вообще бы не получились такими без использования модифицированного пищевого крахмала. Но так ли он безопасен, этот глютен? Давайте разберемся.В мире существует множество людей, которые болеют целиакией. Целиакия – это неприятие организмом глютена – в чистом или модифицированном виде, то есть глютен признается организмом инородным веществом и идет его отторжение и истребление. Еще по-другому это заболевание называется глютеновой энтеропатией. Проявляется болезнь болями в области эпигастрии, резким подъемом аппетита, а затем резким его снижением. Также может появиться рвота, боли в суставах и костях, а также частая смена настроения. У детей с таким заболеванием наряду с этими признаками, наблюдается общее отставание в развитии – дети не набирают в весе и не растут. По данным исследования цилиакией болеет более 1% от населения всего мира. А это, согласитесь, не мало!Что же касается населения, не подверженного глютеновой энтеропатии, медицинские работники и диетологи никак не могут прийти к единому мнению – безопасен ли для них глютен. С одной стороны, без клейковины организм не может правильно усваивать такие витамины, как В и D, а также магний и железо. Но с другой стороны глютен еще не полностью изучен в модифицированном виде.Единственное в чем и медики, и диетологи сходятся во мнении, что глютен опасен не сам по себе, а опасны некоторые продукты, в которых он содержится. Все прекрасно знают, что от выпечки полнеют, а от свежей выпечки – еще больше набирают в весе. Фаст-фуд вреден и опасен для здоровья. Но все эти знания не делают людей более избирательными в питании – все продолжают есть выпечку и забегать в фаст-фуды, потому что это не только удобно, но еще и очень вкусно.Безглютеновая же диета прививает вам правильное рациональное питание, исключает фаст-фуды, делает сбалансированный подбор продуктов, ставит на первое место ваше здоровье. Очень часто при выборе продуктов вы смотрите на обертку, а безглютеновая диета приводит вас к тому, что вы должны покупать еду, исходя из ее состава и качества, а не внешних данных. Кстати, изучать состав очень важно. Ведь порой в продуктах, в которых нет глютена, его просто заменяют на еще более вредные добавки. Например, кладут больше сахара или увеличивают количество жиров. Поэтому изучать состав нужно внимательно!Но все это мы уже проходили. Здоровое питание, изучение этикеток, выбор «правильных» продуктов… Чем же тогда безглютеновая диета отличается от простого здорового образа жизни? Собственно говоря, немногим. Просто нужно помнить, что эта диета не низкокалорийная, а лечебная. Она делает вас более стройными, красивыми и, что самое главное, здоровыми. Кстати, стоит отметить, что на этой диете «сидят» многие знаменитости!Вот примерное меню для тех, кто хочет попробовать безглютеновую диету:Завтрак должен состоять из небольшого количества нежирного творога, гречневой или кукурузной каши, сваренной на воде и нескольких хлебцов. Хлебцы можно употреблять в пищу с медом или джемом.Обед на диете включает в себя листья салата, которые нужно приправить маслом, желательно оливковым. Отлично подойдет и суп-пюре, приготовленный из брокколи, и рыба, запеченная в духовом шкафу.На ужин можно приготовить тушеные на слабом огне овощи и блинчики. Только блинчики нужно готовить обязательно на гречневой муке.Из жидкостей разрешается пить не газированную воду, зеленый чай и натуральные соки. Причем пить желательно много. А вот от кофеиносодержащих напитков вам лучше отказаться.