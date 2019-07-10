Чтение книг в раннем возрасте связано с более успешной учебой и дальнейшей жизнью

Ученые почти десять лет вели наблюдение за жизнью 200 детей.Исследование показало, что дети, которым в раннем возрасте родители читают книги, учатся в школе более успешно, а также добиваются более значимых успехов в дальнейшей жизни, чем дети, которым не читают книг.Связь между чтением в раннем возрасте и дальнейшими успехами детей установили специалисты Бамбергского университета, результаты их исследования опубликованы в журнале School Effectiveness and School Improvement.Их наблюдение показало, что положительная корреляция между чтением книг в раннем возрасте и успешной учебой проявляется примерно одинаково независимо достатка и социального положения семьи, а также пола детей. Исследователи констатировали, что в результате такого чтения приобретаются языковые навыки, которые улучшают также и математические способности у детей.В частности, наблюдаемые дети проходили тестирование, выявлявшее их речевые способности, а также умение справляться с логическими задачами, в возрасте от трех до пяти лет. В дальнейшем дети проходили интеллектуальные тесты в возрасте 12-13 лет.Ученые сделали вывод, что совместное с родителями (пусть даже с одним родителем в неполной семье) чтение книг вкупе с обсуждением прочитанного позитивно влияли на их успеваемость детей, когда они стали учиться в школе. Такое влияние было отмечено не только по гуманитарным предметам, но и по естественно-научным дисциплинам в равной степени как у девочек, так и у мальчиков.